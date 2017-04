ஆர்கே நகர் தொகுதி தேர்தலில் திடீர் திருப்பம்... மதுசூதனனுக்கு தமாகா ஆதரவு!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா கட்சி வேட்பாளர் மதுசூதனனுக்கு தமிழ்மாநில காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு அளித்துள்ளது.

English summary

O.Panneer selvam met GK Vasan and urged him to give full support to their candidate in RK Nagar by election.