ஆர்.கே.நகர்தான் முக்கியம்.. தலைநகரில் போராடும் விவசாயிகள் அப்புறம்.. ஓ.பி.எஸ், ஸ்டாலின் புறக்கணிப்பு

ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவதற்காக போட்டி போட்டுக் கொண்டு களபணியாற்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வமும், மு.க.ஸ்டாலினும் கடந்த 14 நாள்களாக டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளை இதுவரை சந்திக்கவே இல்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Farmers are protesting in Delhi for past 14 days. But MK Stalin and O.Panneer selvam are focusing only on RK Nagar and they are not going to Delhi to support farmers