சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு: ஜெ. நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ் திடீர் தியான "தர்ணா" போராட்டம்!

சென்னை மெரினாவில் உள்ள ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரையில் அமர்ந்து 30 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக தியானம் செய்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 21:35 [IST]

English summary

Tamil Nadu chief minister O Panneer Selvam visits Jayalalitha samathi and sitting alone for the past few mins