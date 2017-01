கருகிய பயிர்களுக்கு… விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்.. வறட்சி குறித்து முதல் முறையாக வாய் திறந்த தமிழக அரசு

பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று ஓ. பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார். அதற்கான ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்ள ஆட்சியர்களுக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O.Panneerselvam has announced compensation for farmers in drought area.