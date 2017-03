ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்.. ஓபிஎஸ் அணியின் ஒற்றை இலக்கு இதுதான்!

ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தலில் சசிகலா அணியை தோற்கடிப்பது மட்டுமே தமது அணியின் இலக்காக இருக்க வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Ex Chief Minister O Panneerselvam appeal to his supporters on RK Nagar By-Poll.