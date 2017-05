ஜெ. மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு.. காஞ்சியில் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கினார் ஓ.பி.எஸ்.

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை கேட்டு இன்று காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து சுற்றுப்பயணத்தை ஓபிஎஸ் தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

Former Chief Minister of Tamil Nadu O Panneerselvam kickstarted his statewide campaign on Friday. With AIADMK merger talks in limbo, both factions are fast losing interest. Panneerselvam has launched his month-long statewide tour ahead of the local body polls.