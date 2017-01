சசிகலா நெருக்கடி- முதல்வர் ஓபிஎஸ்-ன் 25 திட்டங்கள் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சி ரத்து?

சசிகலாவின் நெருக்கடியால் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சென்னையில் 25 நலத் திட்டங்களை காணொளி மூலம் தொடங்கி வைக்க இருந்தார் முதல்வர் ஓ. பன்னீர

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Tamilnadu Chief Minister O Panneerselvam cancelled the Govt. Functions due to the pressure from Sasikala.