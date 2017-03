இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கம் அதிர்ச்சி... கட்சி, ஆட்சி, சின்னத்தை மீட்டெடுப்போம்: ஓபிஎஸ்

இரட்டை இலை சின்னம் தமக்கு அதிர்ச்சி தருவதாகவும் அதிமுக, ஆட்சி, சின்னத்தை மீட்டெடுப்போம் எனவும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ex Chief Minister O Panneerselvam shocked over the Election Commission freezed the ADMK's Two Leaves Symbol.