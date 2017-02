புதிய கட்சி இல்லை- அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆதரவு தந்தால் மட்டுமே முதல்வர்: ஓபிஎஸ் திட்டவட்டம்

தனிக்கட்சி தொடங்கமாட்டேன் என்றும் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆதரவுடன் முதல்வராவேன் எனவும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Pannerselvam dismissed that DMK was behind his revolt against Sasikala.