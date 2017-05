எங்கள் பக்கம் வராவிட்டால் அரசியல் அனாதையாக்கப்படுவீர்கள் - சேலத்தில் கொந்தளித்த ஒபிஎஸ்

சேலத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வழியில் சென்றுகொண்டிருக்கும் எங்கள் பக்கம் நீங்கள் வந்தால் மக்களால் மதிக்கப்படுவீர்கள். இல்லையெனில் அரசியல் அனாதையாக்கப்படுவீர்கள் என ஒபிஎஸ் கூறியுள்ளார்

English summary

If u come to our side you will get respect from people. Otherwise you will be abandoned by people said O.Panneerselvam in Salem meeting.