ஜெ.வை போல அதிரடி காட்டும் ஓபிஎஸ்- போயஸ் பக்கம் போவதும் நிறுத்தம்- அதிர்ச்சியில் மன்னார்குடி கோஷ்டி!

ஜெயலலிதாவைப் போல அதிரடியாக திடமான நடவடிக்கைகளை முதல்வர் ஓபிஎஸ் மேற்கொள்வதால் மன்னார்குடி கோஷ்டி அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam is winning hearts of People following the demise of former chief minister Jayalalithaa.