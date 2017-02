அரசு பங்களாவை காலி செய்ய ஓபிஎஸ்-க்கு எடப்பாடி டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டீஸ்

அரசு பங்களாவை காலி செய்ய வேண்டும் என "மக்களின் முதல்வர்" ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு பொதுப்பணித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu Govt has issued notice to Ex Chief Minister O Panneerselvam to vacate the government bungalow.