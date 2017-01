குடியரசு தினத்தன்று கோட்டையில் தேசிய கொடியேற்றும் முதலாவது முதல்வர் ஓபிஎஸ்!

தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவ் நாளை குடியரசு தின நாளில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தேசிய கொடியேற்ற உள்ளார். இதனால் கோட்டையில் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் நாளை தேசிய கொடியேற்றி வைக்க உள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O. Panneerselvam will become the first Chief Minister to hoist the national flag on Republic Day.