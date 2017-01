குடியரசு தினத்தில் தேசிய கொடியேற்றிய முதலாவது முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

குடியரசு தினத்தில் தேசிய கொடியேற்றிய முதலாவது முதல்வர் என்ற பெருமையை ஓ. பன்னீர்செல்வம் பெற்றுள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 8:12 [IST]

English summary

Chief Minister O. Panneerselvam became the first Chief Minister of Tamil Nadu who hoist the national flag on Republic Day on today.