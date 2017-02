ஆட்சியை நடத்த ஒரே தகுதி படைத்த முதல்வர் ஓபிஎஸ்- பொன்னையன்

காட்சிக்கு எளிமையான ஓ.பன்னீர் செல்வம் மட்டுமே முதல்வர் பதவிக்கு தகுதி படைத்தவர் என்று முன்னாள் நிதியமைச்சர் பொன்னையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

C. Ponnaiyan address media persons, O Panneerselvam is the only person who can lead the party, no one else can including SasikalaNatarajan: