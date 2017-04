முதல்வர் பதவி... எடப்பாடிக்கு போட்டியாக ஓபிஎஸ் குடும்பம் ஸ்பெஷல் பூஜை!

ஓ. பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் தமிழக முதல்வராகவேண்டும் என்று அவரின் தம்பி குடும்பத்தினர் ராமேஸ்வரம் கோவிலில் இன்று காலை சிறப்பு பூஜை செய்தனர்.

OPS need to become a cm,his brother family doing special poojas at rameswaram ramanathaswamy temple today morning