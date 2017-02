ஜெ. நினைவிடத்துக்குப் மீண்டும் போன முதல்வர் ஓபிஎஸ்- பரபர எதிர்பார்ப்பு!

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திடீரென ஜெயலலிதா நினைவிடத்துக்கு செல்வது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

TamilNadu CM O Panneerselvam again to visit to Jayalalithaa memorial.