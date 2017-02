கேபி முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன், பொன்னையன் உள்ளிட்ட ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம்

அதிமுகவில் இருந்து கே.பி. முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன், பொன்னையன் உள்ளிட்ட முதல்வர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

ADMK Senior leaders who are with the Chief Minister O Panneerselvam expelled from the party.