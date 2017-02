ராஜினாமா பரபரப்பு.... ஓபிஎஸ் போலவே உம்மனா மூஞ்சியாகவே இருந்த தேனிமாவட்டம்

முதல்வர் பதவியில் இருந்து ஓ. பன்னீர்செல்வம் ராஜினாமா செய்தபோதும் அவரது சொந்த மாவட்டம் எந்த ஒரு பதற்றமும் இல்லாமல் அமைதியாகவே இருந்தது.

English summary

Former Chief Minister O Panneerselvam's supporters in Periyakulam upset over the Sasikala's drama.