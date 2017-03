ஆர்.கே. நகரில் இரட்டை இலை எங்களுக்கே... தேர்தல் ஆணையரை ஓபிஎஸ் சந்திக்கும் பின்னணி!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்காக இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்கக் கோரி தேர்தல் ஆணையரை இன்று நேரில் சந்தித்து பேசப்போகிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 8:00 [IST]

English summary

Former chief minister O. Panneerselvam will knock on the doors of Election Commission seeking to allot the party’s Two Leaves symbol to his camp while declaring the appointment of V.K. Sasikala as general secretary as null and void.