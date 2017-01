போலீசுக்கு உத்தரவு போட்டது யாரு? கோட்டையில் கொந்தளித்த ஓபிஎஸ்

சென்னையில் போலீசார் கொடூரமாக தாக்குதல் நடத்திய விவகாரத்தில் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் கடும் அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. போலீஸுக்கு இப்படி கொடூரமாக நடக்க சொல்லி உத்தரவிட்டது யார்? எனவும் சம்பந்

English summary

Sources said that TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam very upset over the Police attack in Chennai.