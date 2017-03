சொந்த ஊரில் ஓ.பி.எஸ்.. வரலாறு காணாத வரவற்பு.. கார்கள் அணிவகுப்பு.. அதிர வைத்த தொண்டர்கள்!

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தனி அணி தொடங்கிய பின்னர் சொந்த ஊர் வந்த ஒ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு அதிமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

O Panneerselvam wishing the people at Bodinayakannnur town in Theni district.The supporters of Panneerselvam welcomed him at the Sastha temple near Andipatti Kanavai and then they accompanied him to his home town Periyakulam.