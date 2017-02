விடாது கருப்பு... அதிமுக கணக்குகளை முடக்க கோரி வங்கிகளுக்கு ஓபிஎஸ் அதிரடி கடிதம்!

அதிமுகவின் கணக்குகளை முடக்கக் கோரி வங்கிகளுக்கு முதல்வரும் அதிமுக பொருளாளருமான ஓ. பன்னீர்செல்வம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

Chief Minister of Tamilnadu and ADMK Treasurer O Panneerselvam wrote a letter to banks to freeze ADMK Party accounts