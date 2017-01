எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு… சிறப்பு அஞ்சல் தலை.. நாணயம்.. மோடிக்கு ஓபிஎஸ் கடிதம்

எம்ஜிஆர் நுற்றாண்டையொட்டி அவருக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிட வேண்டும் என்று ஓ. பன்னீர்செல்வம் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். வரும் 17ம் தேதி எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு தொடங்குகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief Minister O. Panneerselvam wrote a letter to Modi that the release of MGR stamps and coins for his centenary celebration.