Exclusive: டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக இணைந்த ஓ.பி.எஸ்- எடப்பாடி! திரைமறைவில் நடக்குது பேச்சுவார்த்தை

ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு பல அதிரடிகளை நடத்த ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இரு தரப்புமே திட்டமிட்டு வருகிறது என்கிறார்கள் இருதரப்பும் இணைவதற்கான முயற்சியை எடுப்பவர்கள்.

English summary

O.Pannerselvam and Edappadi Palanichami decides to join their hands against T.T.V.Dinakaran, says AIADMK sources to Oneindia Tamil.