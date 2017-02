ஜெ. மரணம் பற்றி சி.பி.ஐ விசாரணை.. ஜனாதிபதியை நாளை சந்திக்கும் ஓ.பி.எஸ் ஆதரவு எம்.பிக்கள்

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ விசாரணை கோரி நாளை ராஜ்யசபா எம்.பி, மைத்ரேயன் தலைமையில் அதிமுகவின், ஓ.பி.எஸ். அணி எம்.பி.க்கள் ஜனாதிபதி பிராணாப் முகர்ஜியை சந்திக்கின்றனர்.

English summary

O.Pannerselvam faction M.P.s will meet President of India on tomorrow to seek C.B.I proob over Jayalalitha mysterious death.