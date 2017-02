மதுரையில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்த முயன்ற ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர் கைது! அடக்குமுறை ஆரம்பம்?

மதுரையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளரும், முன்னாள் கவுன்சிலரும், முன்னாள் மண்டல தலைவருமான சாலை முத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

O.Pannerselvam's follower Salai Muthu has been arrested by Madurai police when he kick start rally against Sasikala.