ஆர்.கே.நகரில் தினகரனுக்கு, ஓ.பி.எஸ் டீம் சேலஞ்ச்.. வேட்பாளர் அறிவிப்பு எப்போது தெரியுமா?

மாஃபா பாண்டியராஜன் இன்று நிருபர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர், இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஆர்.கே.நகர் தொகுதிக்கு வேட்பாளரை அறிவிப்போம் என கூறினார்.

English summary

O.Pannerselvam team will announce it's candidate to R.K.Nagar with in 2 days, says Pandiarajan.