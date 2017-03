இனிமே எல்லாம் இப்படித்தான்... பருப்பு பற்றாக்குறைக்கு கூட பன்னீர்செல்வத்தை குற்றம்சாட்டு அமைச்சர்!

பொதுவிநியோக திட்டத்தின் செயல்பாடு சுணக்கமானதற்கு, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர் செல்வம்தான் காரணம். சிறப்பு பொதுவிநியோக திட்ட அனுமதியை நீடிக்காமல் இருந்தார் என அமைச்சர் காமராஜ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

O.Pannerselvam was the root cause for the delay in ration shop supply, says minister Kamaraj.