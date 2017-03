அரசியல் நெருக்கடியிலுருந்து தப்பிக்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் விரைந்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. ஏன் தெரியுமா?

மதுசூதனனை, ஆர்.கே.நகர் வேட்பாளராக அறிவித்த கையோடு குலதெய்வத்தை வழிபட, பன்னீர்செல்வம் சென்னையிலிருந்து கிளம்பி விட்டார்.

English summary

O.Pannerselvam went to Srivilliputhur to worship his family God Pechiyamman.