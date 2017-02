சசிகலா ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்கள் தொகுதிகளில் ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர்கள் இன்று பேரணி

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நியாயமான முடிவுகளை எடுக்க வலியுறுத்தும் வகையில், அவர்கள் சார்ந்திருக்கும் தொகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை பேரணி, ஊர்வலம் நடைபெறும் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.

English summary

O.Pannerselvam will tour Sasikala faction MLA's constituencies on Friday ahead of floor test.