எந்த பதவியும் வேண்டாம், அதிமுகவை விட்டு விலகுகிறேன்.. சசிகலாவுக்கு ஓ.பி.எஸ் கடிதம்!

சசிகலாவுக்கு ஓபிஎஸ் இன்று திடீர் கடிதம் அனுப்பினாராம். அதில் எனக்கு எந்த பதவியும், வேண்டாம், நான் அதிமுகவைவிட்டு விலகுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாராம்.

English summary

O.Pannerselvam writes letter to Sasikala and says he will get away from AIADMK.