ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தால் 3 ஆண்டு ஜெயிலில் போடும் மசோதாவை நிறைவேற்ற ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்!

சட்டசபை மற்றும் லோக்சபா தேர்தல்களில் ஓட்டுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களைக் கொடுத்தால் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கும் மசோதாவை மத்திய அரசு உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ

Story first published: Monday, March 6, 2017, 12:16 [IST]

English summary

PMK founder Dr.Ramadoss said, If anybody offer money for a vote, 3 year jail term bill should be passed immediately