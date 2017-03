ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிரான போராட்டம்.. கோட்டைக்காடு மக்களுடன் சார்-ஆட்சியர் பேச்சுவார்த்தை

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக 6 நாட்களாக தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வரும் கோட்டைக்காடு கிராம மக்களுடன் சார்-ஆட்சியர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார்.

English summary

Higher Officials of TN government talked to Anti-hydrocarbon protesters at Kottaikadu in Pudukottai today.