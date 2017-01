எண்ணூர் துறைமுகத்தில் கப்பல்கள் மோதல்... கடலில் எண்ணெய் பரவியதால் மீனவர்கள் கடும் பாதிப்பு

எண்ணூர் துறைமுகத்தில் இரண்டு கப்பல்கள் மோதிக்கொண்டதில் கப்பல் சேதமடைந்து எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்டு கடலில் கலந்தது.கடலோர பகுதிகளில் பரவி இருக்கும் எண்ணெய் படலத்தால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 21:47 [IST]

English summary

Oil layer spread over the sea area from ennore port to thiruvanmiyur costal area