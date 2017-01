மெரினா கடற்கரை மணலையும் தொட்டது ஆயில் லீக்கேஜ் படலம்

மெரினா கடற்கரை மணலிலும் கச்சா எண்ணெய் கசிவு படிந்துள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் கடும் கடல் மாசுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 17:02 [IST]

Oil leakage affected Marina also. Sea environment affected a lot due to the oil leakage from the ships.