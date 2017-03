மெட்ரோ ரயில் சுரங்கத்தில் திடீர் எண்ணெய் கசிவு… அண்ணா சாலையில் பரபரப்பு

சென்னை அண்ணா சாலையில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இங்கு சுரங்கம் தோண்டும் போது எண்ணெய் கசிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

When digging of Metro rail tunnel in Anna Salai, oil come out from the ground.