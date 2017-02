ஓரிரு நாட்களில் கடலை களங்கப்படுத்திய எண்ணெய் படலம் அகற்றப்படும்.. ஓபிஎஸ் உறுதி

கடலில் கொட்டிய எண்ணெய்யை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளார் தமிழக முதல்வர் ஓபிஎஸ். ஓரிரு நாட்களில் எண்ணெய் முழுவதுமாக அகற்றப்படும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O. Panneerselvam said, Oil spill clean-up within 2 in Ennore coastal area.