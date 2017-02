எண்ணெய் கசிவு நிலைமை சீராகும் வரை மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் தேவை - திருமாவளவன்

கப்பல் விபத்தால் ஏற்பட்ட எண்ணெய் கசிவினால் சென்னையில் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Ennore RK Nagar Kuppam, where oil had stagnated over a large area, the authorities have removed 60 tonnes of oil and sludge since Friday. VCK leader Thol. Thirumavalavan review at RK Nagar Kuppam area.