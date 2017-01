எண்ணூர் முதல் திருவான்மியூர் வரை கடலில் பரவிய எண்ணெய் படலம்... மீனவர்கள் அதிர்ச்சி

எண்ணூர் துறைமுகம் அருகே கப்பல்கள் விபத்துக்குள்ளானதில் இருந்து வெளியேறிய எண்ணெய் கசிவு திருவான்மியூர் வரை பரவியுள்ளது. இதனால் மீனவர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Oil spill from Ennore Port to till Thiruvanmiyur from Ships. Fishermen affected severely.