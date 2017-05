சென்னை சாலையில் ஆறாய் ஓடிய எண்ணெய் படலம்.. எண்ணையில் வழுக்கி விழுந்து பல வாகன ஓட்டிகள் காயம்

சென்னையில் திடீரென சாலைகளில் எண்ணெய் படலம் பரவியதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

Tuesday, May 9, 2017

Oil spill from saithapet, guindy, kodampakakm, valluvar kottam in chennai

