அமைச்சரின் பாதுகாப்பு வாகனம் மோதி முதியவர் பலி.. நெய்வேலியில் பரபரப்பு

நெய்வேலி அருகே அமைச்சரின் பாதுகாப்பு வாகனம் மோதி முதியவர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

English summary

Minister MC.Sampath security car hit a old age man named Thangarasu. In this accident Thangarasu died while taking to hospital.