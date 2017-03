சென்னையில் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் ரூ.1 கோடி பறிமுதல்.. 2 பேர் கைது

சென்னையில் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பழைய ரூபாய் நோட்டுக்களை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர். இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chennai Police today seized demonetised currency notes having face value of Rs 1 crore and detained two persons.