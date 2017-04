சிறந்த கதாசிரியர், மனிதாபிமானி.... வினுச்சக்ரவர்த்திக்கு புகழாரம் சூட்டிய கோலிவுட்! - வீடியோ

நடிகர் வினுசக்ரவர்த்தி தன்னுடைய 71ஆவது வயதில் காலமானார். அவருக்கு நடிகர்கள் இயக்குநர் எஸ்.பி முத்துராமன், ஒய். ஜி மகேந்திரன், விஷால், கார்த்தி, விவேக், செந்தில், சூரி, சிவக்குமார் மற்றும் பிரேமலதா

English summary

Tamil actor Vinu chakravarthi, passed away. Actor Sivakumar, Senthil, Vishal, Karthi, Vivek, Soori payed last tribute to him. And Premalatha Vijayakanth also paid her last tribute to him.