ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களா காவலாளி கொலையில் திடுக்கிடும் திருப்பம் - வீடியோ

முன்னாள்முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவில் நடைபெற்ற கொலையில் கொலையான ஓம் பகதூரை, சக காவலாளியான கிருஷ்ண பகதூர் கொலை செய்துள்ளதாக போலீஸ் கூறியுள்ளது.

English summary

In Kodanadu murder case, victim Om bhagadur killed by his colleague Krishna Bhagadur, police said.