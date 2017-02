ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த ஓம் சக்தி சேகர் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கம்

முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த புதுவையைச் சேர்ந்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஓம் சக்தி சேகர் அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK general secretary Sasikala expelled Om Sakthi Sekar, Ex. MLA in Puducherry from ADMK today.