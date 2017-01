அலங்காநல்லூர், பாலமேட்டில் 14வது நாளாக பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தம்.. பொதுமக்கள் கடும் அவதி !

மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் மற்றும் பாலமேடு பகுதிகளில் போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

on 14 day bus services stopes in alanganallur and palamedu due to jallikattu protest