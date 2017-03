ஏப்ரல் 1முதல் குடும்ப அட்டைகளுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டு.. அமைச்சர் காமராஜ் அறிவிப்பு

ஏப்ரல் ஒன்றம் தேதி முதல் குடும்ப அட்டைகளுக்கு ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கப்படும் என அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Kamaraj Says that on April 1st the smart card will be provided for ration card holders. If it is provided then ration things can be get on time he said.