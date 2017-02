பட்ஜெட்டில், புதிய திட்டங்களை அறிவிக்க அதிமுக திட்டமாம்.. உள்ளாட்சித் தேர்தல் வருவதால்!

தற்போது உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து தமிழக பட்ஜெட்டில் மக்களை கவர்வதற்கான என்ன மாதிரியான திட்டங்களை அறிவிக்கலாம் என்று ஆளும் அதிமுக அரசு யோசனை செய்து வருகிறது.

English summary

To get the people's support in the coming civic polls, the TN govt is planning to introduce people's welfare related new schemes.