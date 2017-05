ஊழல் அதிகாரிகள் பட்டியலை கொடுத்த ஐடி…அதிரடியில் இறங்கும் தலைமைச் செயலாளர்…பரபர தகவல்கள்

மணல் மாபியாக்களின் தலைவர் சேகர் ரெட்டி டைரியின் அடிப்படையில் ஊழல் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளின் பட்டியலை வருமான வரித்துறை தலைமைச் செயலாளரிடம் அளித்துள்ளது.

English summary

Income tax department urges tn government to take action who were get bribe from Sekar Reddy